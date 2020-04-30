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«Мой друг, мой Король, мой Филипп!»: Бузова призналась в любви Киркорову

Звезда Instagram трогательно поздравила певца с днем рождения.

«Мой друг, мой Король, мой Филипп!»: Бузова призналась в любви Киркорову
Певица Ольга Бузова и певец Филипп Киркоров. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

В четверг, 30 апреля, певцу Филиппу Киркорову исполнилось 53 года. Поздравить артиста с праздником поспешили практически все звезды российского шоу-бизнеса, в том числе и Ольга Бузова. Обладательница 20 миллионов подписчиков в Instagram записала отдельный пост в своем аккаунте, не забыв назвать своего товарища по сцене «Королем» с большой буквы.

«Мой друг, мой Король, мой Филипп! Ты феномен, ты легенда, ты тот на кого нужно равняться. Обожаю эти наши часовые разговоры по телефону. Спасибо тебе за всю ту поддержку и любовь, которую ты даришь! Люблю», — искренне похвалила певца Бузова.

Ольга Бузова и Филипп Киркоров
Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/buzova86

Подписчики Ольги отметили, что она очень органично смотрится вместе с Филиппом, а также отметили ее прекрасные волосы и их длину.

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