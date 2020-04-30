«Несколько слов о предохранении»: Галкин смешно поздравил Киркорова с днем рождения

Популярный телеведущий и юморист Максим Галкин оригинально поздравил именинника Филиппа Киркорова с днем его рождения. Он в своем аккаунте «Инстаграма» опубликовал видео трехлетней давности, где вместе с Киркоровым в салоне самолета разбирает аптечку певца.
«Дорогие друзья, сейчас несколько слов о предохранении от Филиппа», — начал Галкин и продолжил голосом Елены Малышевой: «Я на тебя сейчас камеру направлю, рассказывай».
Таблетки, свечи, спреи – Киркоров с самым серьезным и ответственным видом продемонстрировал все свои SOS-средства, которые спасают его в поездках. Спутники звезд за кадром закатывались от смеха – как только Филипп Бедросович демонстрировал новый препарат, зрители буквально взрывались от хохота.
«Со всех сторон надо предохраняться – и отсюда и оттуда», — объяснил Киркоров.
Под видеопубликацией Галкин написал, что размещает полную версию отреставрированного «аптечного видео». И сообщил, что сегодня у человека, «который всегда готов», день рождения.
«Всегда готов петь, готов прийти на помощь, готов поехать на гастроли и, как выяснилось, еще три года назад был готов к пандемии!» — подписал Галкин.
Подписчики присоединились к поздравлениям именинника, а также сообщили, что давно так не смеялись, как во время просмотра этого видео.
«До слез смеялась», «Ой приколисты», «Ржу не могу! я и подумать не могла что от Филипа такое услышу», «Оригинальное поздравление», «Вот умора. От души посмеялась», «Это очень смешно» — и это лишь малая часть комментариев фолловеров.