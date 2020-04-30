«Несколько слов о предохранении»: Галкин смешно поздравил Киркорова с днем рождения

Популярный телеведущий и юморист Максим Галкин оригинально поздравил именинника Филиппа Киркорова с днем его рождения. Он в своем аккаунте «Инстаграма» опубликовал видео трехлетней давности, где вместе с Киркоровым в салоне самолета разбирает аптечку певца.

«Дорогие друзья, сейчас несколько слов о предохранении от Филиппа», — начал Галкин и продолжил голосом Елены Малышевой: «Я на тебя сейчас камеру направлю, рассказывай».

Таблетки, свечи, спреи – Киркоров с самым серьезным и ответственным видом продемонстрировал все свои SOS-средства, которые спасают его в поездках. Спутники звезд за кадром закатывались от смеха – как только Филипп Бедросович демонстрировал новый препарат, зрители буквально взрывались от хохота.

«Со всех сторон надо предохраняться – и отсюда и оттуда», — объяснил Киркоров.

Под видеопубликацией Галкин написал, что размещает полную версию отреставрированного «аптечного видео». И сообщил, что сегодня у человека, «который всегда готов», день рождения.

«Всегда готов петь, готов прийти на помощь, готов поехать на гастроли и, как выяснилось, еще три года назад был готов к пандемии!» — подписал Галкин.

Подписчики присоединились к поздравлениям именинника, а также сообщили, что давно так не смеялись, как во время просмотра этого видео.