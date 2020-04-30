«Со складками, с недостатками»: Боня показала свое тело подписчикам

Виктория Боня продолжает радовать своих подписчиков в Instagram сочными фотографиями себя любимой. Звезда вновь показала себя во всей красе, скромно заявив о своих якобы недостатках. На фотографии телезвезда сидит на полу в обворожительной позе и с широкой, белоснежной улыбкой. Хотя в тексте Боня указывает на то, что обожает настоящие фотографии, цвет ее руки явно выдает вмешательство посторонних программ, хотя, быть может, все дело в неудачном свете.

«Люблю настоящие фотки! Раньше все время обрабатывала их, а сейчас хочется живых, со складками, с недостатками! Люблю себя такой. В 40 лет я поняла, что так, как я довольна своим состоянием сейчас, не была никогда!» — заявила звезда своим подписчикам.

Разумеется, фанаты Бони тут же принялись хвалить ее внешность и справедливо заметили, что уж ей-то точно не стоит переживать по поводу своей внешности.