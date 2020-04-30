Снова вместе: Агата Муцениеце воссоединилась с сыном после скандала с Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный многим казались идеальной парой. Супруги не скрывали, что часто ссорились. Два года назад они едва не расстались, но смогли преодолеть кризис и даже набили тату вместо колец. Но это в итоге не спасло их брак. В начала года влюбленные объявили, что разводятся. Они решили остаться друзьями, но без скандал не обошлось. Звезда сериала «Мажор» выгнал жену и детей из дома, поэтому Агате пришлось переехать в свою квартиру.

Пока оформляются бумаги о разводе, супруги почти не общаются. Правда, спустя несколько дней после скандала Прилучный забрал к себе детей. Он провел несколько дней с четырехлетней Мией и семилетним Тимофеем. Актер готовил им завтраки, обеды и ужины, а также гулял с ними и всячески развлекал. Потом дочку он передал Муцениеце, а сам целую неделю развлекал сына. Но похоже, что это было лишь временное явление. Накануне актриса воссоединилась с сыном, а вот Павел остался дома один.

Агата запечатлела игры наследника. Забавы мальчика вызвали улыбку на ее лице. она не стала скрывать, что соскучилась по нему. Попала в кадр и Мия. Она решила покатать в детской коляске пса Кефира. Сама артистка в это время отдыхала с котом на диване и наблюдала за детьми. Девушка без стеснения предстает без макияжа в домашнем виде.

А вечером Муцениеце организовала семейный кинопросмотр с наследниками. Они устроились втроем на кровати и стали наслаждаться мультфильмами. Напомним, что ранее актриса признавалась, что хочет мирно развестись с мужем. По словам знакомых пары, они уже разделили имущество. Дом останется Прилучному, а Агата будет жить в квартире, но сможет вместе с детьми бывать в особняке, где жила до развода.