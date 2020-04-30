«Транжира! Очень любит красиво одеваться»: Успенская поздравила Киркорова с днем рождения

В четверг, 30 апреля, Филипп Киркоров празднует свой 53-й день рождения. Артист продолжает радовать своих поклонников как современными клипами, так и новыми композициями. Журналисты портала Teleprogramma.pro связались с близкими друзьями и коллегами певца, чтобы выяснить интересные истории из жизни артиста, о которых никто ранее не знал.

Одной из первых о своей дружбе с Киркоровым рассказала певица Любовь Успенская. Как-то раз, в далеком 2016 году, артисты пели дуэтом композицию «Забываю» для съемок новогодней передачи. И в тот же день Успенская получила шикарный подарок от неизвестного — прекрасное платье, созданное руками известного дизайнера Зухаира Мурада. Цена подобного подарка в тот момент доходила до 15 тысяч евро. Лишь позже Успенская выяснила, что это был именно подарок от Киркорова.

В тот день у певицы умерла любимая собака и она была раздавлена горем. А Филипп с помощью дорого подарка сумел хотя бы немного улучшить настроение своей коллеги.