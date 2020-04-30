«Он – настоящий король российской эстрады»: Рудковская вспомнила свой первый поцелуй с Киркоровым

В этот четверг, 30 апреля, главной звезде российской поп-сцены Филиппу Киркорову исполнилось 53 года. Солидный возраст, но, как говорится, жизнь только начинается, артист продолжает свою деятельность и радует слушателей, хотя на время эпидемии коронавируса концерты превратились в трансляции в Instagram.

Журналисты портала Teleprogramma.pro пообщались с близкими друзьями и коллегами именинника, и выяснили самые яркие их впечатления об артисте.

Продюсер Яна Рудковская рассказала о первом поцелуе с певцом. Все произошло после конкурса «Евровидение» в 2006 году, тогда Филипп вызвался проводить девушку до дома. В путь они отправились на машине Яны, и певец явно чувствовал себя не очень комфортно в маленьком «Порше» Рудковской, но виду не подавал и держался молодцом. А уже после поездки произошел первый поцелуй, который оба запомнили навсегда.

«Филипп – это человек, у которого сумасшедшая интуиция. Он часто идет против правил, но за друзей. Он – настоящий король российской эстрады», — искренне заявила Яна.

Актрисе Эвелине Бледанс тоже есть, что рассказать об артисте. Их первое знакомство произошло около 20 лет назад, во время совместной работы над музыкальным проектом «Метро». А интересная история произошла совсем недавно, летом 2019 года. Тогда Бледанс занималась организацией благотворительного вечера в помощь детскому хоспису в Крыму. Одним из главных гостей мероприятия как раз и должен был стать Киркоров.

Но вот беда — артист попал в пробку, а вечер без него не начинали. Тогда Киркоров просто вышел из машины и пошел пешком, чтобы никого не подводить. Люди на улице оборачивались, чтобы посмотреть на необычную картину, как высокий артист один и без охраны куда-то идет в нарядном костюме.