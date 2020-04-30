«Что это у нас тут такое?»: Киркоров похвастался подарками на день рождения

30 апреля Филипп Киркоров отмечает свое 53-летие. Праздник он планирует провести в кругу близких, без шума и фейерверков, как это бывало раньше. Однако близкие певца уже позаботились о сюрпризах для своего любимца.

Дети музыканта Алла-Виктория и Мартин подготовили для него театральное представление, которое покажут на сцене домашней студии Филиппа Бедросовича. Как она выглядит, король эстрады недавно показал в Сети.

Поспешил поздравить своего старого друга и Игорь Николаев, который в этом году не сможет из-за пандемии побывать на празднике Филиппа. В честь события композитор обнародовал архивные кадры, на которых запечатлен не только он и Киркоров, но и его любимая тетя. Она когда-то была очень популярной оперной певицей в Болгарией, а теперь помогает с музыкальным воспитанием отпрыскам звезды.

Поступили для музыканта и первые подарки, которыми он поспешил похвастаться в Сети. Огромный восторг вызвали у него стильные сапоги ручной работы.

«Что у нас тут такое? Сапоги! Именные!» — сказал восторженно Филипп, разворачивая презент.

Знаменитость тут же примерил обнову, которая пришлась ему впору.