«Боже, какой пупсик!»: Виторган опубликовал кадры с 8-месячной дочкой

Эммануил Виторган признался, что в свои 80 лет все еще чувствует себя мальчишкой. Поэтому не удивительно, что в столь серьезном возрасте он решился на рождение двух дочерей с Ириной Млодик. Правда, от суррогатной мамы.

Пара воспитывает двухгодовалую Этель и восьмимесячную Клару. Дети всегда рядом со своими родителями. Артист берет своих близких на гастроли и даже спортом занимается в окружении малышей.

Недавно любимец публики показал, как справляется с этой задачей в самоизоляции. Виторган установил на веранде тренажеры и пока прорабатывает на них мышцы, девочки гуляют рядом. На обнародованном видео младшенькая лежала в колясочке, поэтому разглядеть поклонникам народного артиста, как она подросла за время пандемии, не получилось.

А вот новые кадры, которые Виторган обнародовал в Сети, позволили это сделать. На них малышка выглядит необычайно умилительно — на нее примерили белый костюмчик с заячьими ушками, которые она то и дело пыталась засунуть в рот. В ход также шли кулачки и пальчики.