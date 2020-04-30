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«Боже, какой пупсик!»: Виторган опубликовал кадры с 8-месячной дочкой

В конце августа Кларе исполнится годик.

«Боже, какой пупсик!»: Виторган опубликовал кадры с 8-месячной дочкой
Эммануил Виторган с супругой. Фото Global look press.

Эммануил Виторган признался, что в свои 80 лет все еще чувствует себя мальчишкой. Поэтому не удивительно, что в столь серьезном возрасте он решился на рождение двух дочерей с Ириной Млодик. Правда, от суррогатной мамы.

Пара воспитывает двухгодовалую Этель и восьмимесячную Клару. Дети всегда рядом со своими родителями. Артист берет своих близких на гастроли и даже спортом занимается в окружении малышей.

Недавно любимец публики показал, как справляется с этой задачей в самоизоляции. Виторган установил на веранде тренажеры и пока прорабатывает на них мышцы, девочки гуляют рядом. На обнародованном видео младшенькая лежала в колясочке, поэтому разглядеть поклонникам народного артиста, как она подросла за время пандемии, не получилось.

А вот новые кадры, которые Виторган обнародовал в Сети, позволили это сделать. На них малышка выглядит необычайно умилительно — на нее примерили белый костюмчик с заячьими ушками, которые она то и дело пыталась засунуть в рот. В ход также шли кулачки и пальчики.

Эммануил Виторган с супругой и Кларой. Фото
Эммануил Виторган с супругой и Кларой. Стоп-кадр видео instagram.com/emmanuil_vitorgan/

«Боже, как пупсик!», «Какая милая», «Прекрасная семья!», «Девочка подросла», — прокомментировали увиденное поклонники Эммануила Гедеоновича.

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