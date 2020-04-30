«Вы должны это видеть!»: Пригожин ходит в аптеку в маске для подводного плавания

Во время эпидемии все средства защиты хороши, считает продюсер Иосиф Пригожин. Он выбрался из дома за покупками в довольно оригинальном снаряжении, которое показала его супруга, певица Валерия. Она сняла забавное видео и поделилась им со своими подписчиками в «Инстаграме».

«Вы должны это видеть! — смеется за кадром Валерия. — Из аптеки парень пришел. Очень смешно!» А под видео подписала: «Захожу на кухню, а там водолаз».

В этот момент перед камерой стоит Пригожин в маске для подводного плавания и меряет себе температуру бесконтактным электронным градусником. «36,7 – это нормально?» — обеспокоенно спрашивает он у супруги. А кто-то из подписчиков уточнил, зачем очки Пригожину, на что Валерия ответила: «Купил. Хвастается».

Подписчики оценили юмор супругов. Они поблагодарили звезд за то, что они в это непростое время сохраняют позитив, которым делятся со своими поклонниками.

«Красавцы! Сколько у вас позитива!», «Какие вы классные!», «Водолаз, измеряющий температуру», «Какой смешной. Такие клевые вы», «А где трубка?», «Очень смешной, приколист», — посмеялись в комментариях некоторые фолловеры.

Но не многие, как Валерия и Пригожин, могут сохранять самообладание и позитив в подобных обстоятельствах. Например, блогер и телеведущая Алена Водонаева призналась, что устала от изоляции и часто плачет.