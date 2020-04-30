«Много-много денег»: Марина Зудина объяснила, за счет чего остается красивой

В 54 года актриса выглядит лет на 30 моложе.

Марина Зудина призналась, что ее неувядающая красота – вовсе не природный дар. Чтобы оставаться в форме, актриса прилагает немало усилий и тратит огромные средства.

«Нужно много-много денег», — честно сказала она на онлайн-эфире со своими поклонниками.

Зудина готова раскошеливаться на косметологов, поскольку понимает, что в ее профессии внешность – это вложение с последующими дивидендами. Кроме того, при жизни Олега Табакова ей было крайне важно выглядеть в его глазах привлекательной.

Зудина похвасталась, что костюмеры уже много лет не перешивают ее театральные костюмы — ее форма остается неизменной с юных лет.

«Такая у меня сила воли. Когда находишься в гармонии с собой, это дает силы заниматься собой», — сказала она.

Уважаемые читатели! Рекомендуем перед любыми косметологическими процедурами консультироваться со специалистами. Мы не советуем брать пример с героев наших публикаций.