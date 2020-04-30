«Не могла налюбоваться»: Елизавета Боярская рассказала, чем ее удивил Санкт-Петербург в самоизоляции

Многие пользователи в Сети отмечают, что ограничительные меры в нашей стране, которые вызваны распространением коронавируса, идут на пользу окружающей среде. Людей заметно поубавилось на улицах, но все-таки сложно представить, как выглядит, например, пустынный Петербург – такой популярный у туристов в любое время года. Знаменитой актрисе театра и кино Елизавете Боярской повезло лицезреть город на Неве с неожиданной стороны, и звезда оказалась в восхищении.

«Какой же красивый пустынный Санкт-Петербург. Либо я давно не была на улице, не знаю. Сегодня вечером ехала и не могла налюбоваться. Строгий, величественный, так много переживший и умиротворенно молчащий», — написала звезда в своем инстаграме.

Многие из подписчиков актрисы поспешили поделиться своими размышлениями со звездой. Они отметили, что наблюдать непривычную картину вокруг очень удивительно.

«Такая же и Москва красивая в центре, немного не по себе от пустых дорог в час пик — обычной жизни», «Когда-то прочла, что Петербург настолько красив, что вполне может обходиться без людей в своей самодостаточной строгой красоте…», «Обожаю это уютное одиночество улиц и весенней зелени», «Моя давняя мечта — увидеть его таким. Плохо, что такой ценой», «Именно в тяжелые времена и начинаешь смотреть на привычные вещи по-другому, более глубоко и осмысленно», — написали некоторые.

Напомним, в стране режим нерабочих дней из-за пандемии коронавируса продлен до 12 мая. Это значит, что многие жители – как простые граждане, так и звезды шоу-бизнеса – полтора месяца выходить на улицу могут только по необходимости.