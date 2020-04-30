«Нино закипела»: Нинидзе сорвалась на Виторгана из-за его гастрономических капризов

Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе стали жить вместе. Пара переехала на период самоизоляции в частный дом в Подмосковье, компанию им составил сын девушки Саша. Молодые люди вместе читают, смотрят фильмы, устраивают в огороде пикники и прогуливаются вокруг дома. Особых развлечений здесь, как и практически везде сейчас, нет.

Продолжится ли их совместное проживание после окончания эпидемии и снятия ограничительных мер — большой вопрос, особенно после того, как девушка сорвалась на возлюбленного из-за бытовых трудностей. Нино устала постоянно заниматься готовкой для Максима и Саши. И в голос начала выражать свои эмоции по этому поводу.

«Реально, нужно рисовать целый план! Думать, чем же их удивить сегодня! И пока я про все это думаю, моя личность Нино просто где-то…» — взвыла Нинидзе.

Выступление любимой Виторган без стеснений опубликовал в личном блоге. И, похоже, не воспринял его серьезно.