«Я сорок лет ходила без лифчика»: Лолита объяснила, что заставило ее надеть белье

После визита к врачу жизнь певицы изменилась в лучшую сторону.

Лолита Милявская призналась «Домашнему очагу», что много лет не обращалась к маммологу из-за боязни услышать неприятный диагноз, хотя прекрасно знала, что женщины должны регулярно делать обследование. Однако в какой-то момент почувствовала боль в груди и решила больше не откладывать визит в клинику.

Врач был шокирован заявлением артистки о том, что она ни разу не проверяла свои молочные железы и отправил ее на исследование. Грудь Лолиты после этого заболела еще больше. Тем не менее вердикт докторов был жизнеутверждающим – здорова. На вопрос, почему же грудь продолжает болеть врач ответил: «А вы лифчик для начала носить не пробовали? Будете носить лифчик, все пройдет».

«Да, я сорок лет ходила без лифчика, и это подтверждают все фотографии», — неожиданно призналась Лолита.

Теперь звезда носит бюстгальтер постоянно, снимая его только на ночь. А боль ушла, как по мановению волшебной палочки.

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