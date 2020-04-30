«Боже, это так мило»: Пелагея запечатлела нашалившую дочь

Пелагея порадовала своих поклонников забавным видео с участием дочери Таси. Шалунья пустила в ход фломастеры, однако не стала разрисовывать стены, как это часто делают дети, а сделала ими макияж.

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Ярко-красные губы и кривые фиолетовые тени крайне впечатлили малышку. Несмотря на скептические замечания мамы, она упорно доказывала, что очень «квасивая» с таким мейкапом. А на вопрос, что же теперь делать, отвечала: «Ни-че-го». Впрочем, выбора у нее все равно не было, поскольку фломастер просто так не оттирается от кожи.

«Боже, это так мило», «Главное, чтобы не решила саму себя подстричь. А то потом челка долго отрастает», «Это видео подняло мне настроение!», «Какая забавная девчушка у вас! Само обаяние», — прокомментировали кадр подписчики Пелагеи.

Отметим, что Пелагея до сих пор не развелась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, хотя о своем расставании они объявили еще в январе. Тем не менее супруг уже сошелся со своей новой возлюбленной Марией Гончар и частенько появляется с ней вместе в обществе. В самоизоляции парочку видели на прогулках в лесу.