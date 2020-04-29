«Мне страшно за эту певицу»: победитель «Маски» Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате

Обвиненный в плагиате триумфатор «Маски» Анатолий Цой поделился с аудиторией своей версией произошедшего. Напомним, накануне белорусская певица Palina на личной странице в Instagram заявила, что бывший солист MBAND якобы полностью скопировал ее видение трека и даже не удосужился поблагодарить ее по почте или публично. Девушка подметила: ей очень обидно быть свидетелем происходящего, но судиться с казахстанским исполнителем она не будет.

Спустя сутки своей версией произошедшего поделился сам Цой. Анатолий заявил, что о существовании Palin’ы он узнал лишь тогда, когда ее поклонники массового атаковали его личную страницу в Instagram. Что касается его самого, то исполнитель уверен: он поступил честно, ведь он и его команда лично взяли права на перепевку у родственников автора трека. Цой же не уверен, что у Palin’ы есть официальное разрешение.