Феноменально преобразилась: солистка Little Big показала, как выглядел до похудения на 30 кг

Соня Таюрская удивила поклонников. Оказалось, что в школьные годы она носила одежду на пять размеров больше.

Группа Little Big сначала обрела известность благодаря хиту Skibidi, а в этом году яркий коллектив едва не отправился на «Евровидение» от России. Коллектив, состоящий из четырех человек, за считанные недели стал фаворитом у букмекеров, а их новая песня UNO в миг стала хитом. Однако из-за пандемии коронавируса музыкальный конкурс впервые был отменен. Сейчас неизвестно, отправится ли группа на конкурс в следующем году, а пока они наслаждаются славой и стараются радовать поклонников.

Единственной девушкой в коллективе является Соня Таюрская. Накануне певица решила пообщаться с поклонниками. Как оказалось, девушка в школьные годы не имела таких подтянутых и соблазнительных форм. Фанаты спросили, всегда ли она была такой красоткой. В ответ Соня опубликовала школьные фото, на которых у нее очень тучное тело. В то время девушка могла бы стать моделью Plus Size. Она сбросила около 30 кг. Фанатам было сложно поверить, что раньше она носила одежду на пять размеров больше.

Преображение Таюрской стало главной темой обсуждений в Сети. Пользователи гадают, как девушке удалось так преобразиться и надеются, что потом она раскроет свой секрет. А пока ее осыпают комплиментами. «Какая красотка», «Да не может быть», «Это нереально», «Я бы не показывала фото, молодец, так похудела», «Просто минус 30 кг — офигеть», «Теперь ее одноклассники локти кусают точно», — пишут пользователи Сети.

Также певица показала, как выглядит без линз и ответила на вопросы о личной жизни. Она отметила, что прекрасно уживается с мальчиками и не переживает из-за того, что в 28 лет не замужем.