«Безумно хороша!»: Лопырева похвасталась «аппетитной» фигурой в белоснежном купальнике

Модель воспользовалась возможность и не только позагорала, но и сделала яркие фото.

Виктория Лопырева год назад в Майами родила своего первенца — сына Марка Лео. Теперь она воспитывает малыша вместе с возлюбленным Игорем Булатовым. Влюбленные спустя несколько месяцев привезли малыша в Россию и познакомили с родней. Но в этом году модель не усидела на месте и уехала по работе в ОАЭ. В итоге она решила там задержаться и переждать пандемию коронавируса.

Около месяца в Дубае Виктория соблюдала самоизоляцию. Она искала способы развлечь наследника в четырех стенах. Но в конце апреля жителям туристического города было разрешено выходить на улицу. Теперь модель не только гуляет с мужем и сыном, но и загорает. Так как пляжи закрыты, она нежится на шезлонге на террасе. На новом фото Лопырева предстала в белоснежном купальнике с оголенной спиной.

Девушка похвасталась идеальной фигурой и «аппетитными» бедрами. После родов Лопырева быстро вернулась в форму. Первое время даже в самоизоляции она занималась спортом, а потом призналась, что ее одолела лень. По словам модели, за время карантина Булатов полюбил ее еще сильнее. Поклонники тоже восхитились фигурой знаменитости.

«Безумно хороша!», «Вика, ты такая красивая, что на тебе и трусы от бабушки Клавы будут смотреться супер», «Какая ты красотка!», «Не могу промолчать, бедра у вас идеальные», «Моя вдохновлялочка», «Вы изящны», — прокомментировали пост подписчики.