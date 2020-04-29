«Ратмиру нужно отрастить бороду»: Решетова показала, как Тимати общается с шестимесячным сыном

Тимати и Анастасия Решетова вместе уже пять лет. Фигуристая модель появилась в жизни рэпера сразу после того, как он расстался с Аленой Шишковой, родившей ему дочку Алису. Теперь он заботится с о наследнице, а вот с бывшей пассией видится только на семейных праздниках. В октябре прошлого года Решетова подарила артисту сына Ратмира. Для пары это событие стало настоящим счастьем. Они даже успели свозить наследника к океану незадолго до начала карантина.

Но даже дома влюбленные не скучают. Тимати общается онлайн с друзьями, а его возлюбленная с утра и до поздней ночи заботится о шестимесячном ребенке. Недавно поклонники упрекнули рэпера, что он больше времени проводит со своими котами, чем с наследником. Решетова заверила, что это не так. А накануне она показала трогательное видео, на котором Тимати качает ребенка на руках, а также общается с малышом.

«Ратмиру нужно просто отрастить бороду, разок слетать на Мальдивы, походить в качалку… и тогда вылитый папа», — отметила Анастасия.

К слову, она тоже не теряет времени. Девушка закупила много новых игрушек, а также одежды для подрастающего сына. Она показала смокинг, теплый комбинезон, шорты и другие наряды. «Синий ему очень идет. Модные, модные шорты», — хвасталась модель.

Решетова призналась, что является настоящим шопоголиком в плане детских вещей. Многие наряды она взяла для наследника на вырост. Многие поклонники считают, что Анастасия — очень заботливая мама.