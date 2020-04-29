«Они очень похожи»: Самойлова запечатлела двухмесячного сына в объятиях сестры

Оксана Самойлова на днях отметила день рождения. Девушка впервые отмечала это событие без мужа. Влюбленные расстались после возвращения из Майами, где на свет появился их долгожданный сын Давид. Однако рэпер все же появился дома под конец вечера. В этот же день праздновала день рождения и его младшая дочь Майя, которой исполнилось три года.

Многие поклонники понадеялись, что Оксана простит супруга и воссоединится с ним. На это намекал и сам Джиган. Однако девушка по-прежнему публикует фото и видео без участия рэпера. Накануне модель разместила в соцсети трогательный домашний снимок. Она запечатлела пятилетнюю Лею, которая обнимала двухмесячного братика. Малыш в сером комбинезоне размахивал руками. У него уже отрасли волосы.

«Лея ждет не дождется, когда они с Давидиком будут злодействовать вместе», — призналась Самойлова.

Поклонники восхитились детьми модели. Многие отметили, что наконец-то поняли, на кого больше похож мальчик. «Этот мальчишка какой-то неописуемый!», «Две мамины копии», «Давидик на Лею очень похож!», «Лея повзрослела очень сильно», «Ой, как похожи ваши малыши», «Как же быстро они растут!» — прокомментировали пост подписчики. Пока о своих планах на будущее Оксана не рассказывает. Джиган тем временем публикует архивные фото, стараясь вернуть расположение супруги.