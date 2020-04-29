«Проявляет интерес ко всему новому»: Лопырева рассказала о любимом занятии годовалого сына

Виктория Лопырева в прошлом году стала мамой. Своему возлюбленному Игорю Булатову она подарила сына Марка Лео. Пара не сразу вернулась в Россию из США, но как только они оказались на родине, то тайно расписались в ЗАГСе. Однако модель не привыкла сидеть на одном месте, поэтому постоянно путешествует. В феврале она отправилась в Дубай по работе, а в итоге решила переждать там период пандемии коронавируса.

Больше месяца Лопырева вынуждена была сидеть в номере отеля. Она проявила себя как кулинар, а также стала больше времени уделять супругу. По словам модели, она успела пережить все стадии, от принятия до полного бессилия. Но недавно в ОАЭ было разрешено выходить на улицу. Хоть и с осторожностью, но теперь виктория каждый день гуляет с наследником, правда недалеко от отеля. Накануне она поделилась трогательным семейным фото. В кадре Марк Лео стоит на побережье, а мама и папа склонились к нему.

«У нас локация та же, но занятия стараемся придумывать новые. У Марка Лео сейчас одно из любимых занятий все бросать (в ванну , в бассейн, в море… ) в последнем варианте достать это „что-то“ уже проблематично, поэтому сегодня в ход пошли камни — не свои, не жалко. Радуюсь, что сын проявляет интерес ко всему новому, формируется базовое доверие к миру, что важно», — рассказала блондинка.

Многие поклонники пришли в восторг от семейной идиллии. Некоторые заявили, что Виктория — замечательная мама. «Он на вас похож», «Классный парнишка!!! Стильная стрижка!», «У нас точь в точь такой же возраст, очень интересно наблюдать за Марк Лео, что умеет, как развивается», «Какой хорошенький мальчик (копия мама)», «Вы такие классные», — прокомментировали пост подписчики.