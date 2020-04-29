«Очень скучаю по сцене»: Успенская оправдалась за заработок на онлайн-корпоративах

С пандемией коронавируса настал и период самоизоляции со всеми вытекающими отсюда запретами – никаких развлекательных мероприятий, концертов и встреч. Первыми под удар в связи с этим попали звезды шоу-бизнеса и артисты театра и кино. Кто-то из селебрити смирился с вынужденным творческим простоем и изолировался, а кому-то пришлось вертеться. Любовь Успенская одной из первых придумала записывать коммерческие видеопоздравления для именинников и стала на этом зарабатывать.

Спустя несколько недель ограничений стали набирать популярность онлайн-корпоративы, на которые приглашают музыкантов. И тут королева русского шансона преуспела. Она призналась в интервью порталу Teleprogramma.pro, что подобные предложения ей поступали, и сейчас она размышляет, «как правильно сделать, что главнее, что интереснее».

«На самом деле, очень скучаю по сцене. Хочется выйти в красивом платье и спеть для своих зрителей. Даже онлайн», — оправдалась Успенская.

Артистка уверена, что при подобной форме взаимодействия с публикой разницы нет. И качество выступления не страдает.