Карантинная романтика: экс-муж Пелагеи оделся в одном стиле с новой возлюбленной

В начале года Пелагея объявила, что разводится с Иваном Телегиным после четырех лет отношений. Как позже призналась певица, она на тот момент уже несколько месяцев, как жила отдельно от хоккеиста. Развод пары затянулся из-за пандемии коронавируса. Но, к счастью, они остались друзьями и продолжают вместе воспитывать дочь Таисию.

А вот живет Телегин уже с новой возлюбленной. Ей оказалась девушка из богатой семьи Мария Гончар. Владелица турфирмы обладает стройной фигурой, которую не стесняется демонстрировать. Дни в самоизоляции влюбленные коротают вместе. Они даже завели общего питомца — собаку, для которой открыли отдельную страничку в Instagram. В этом аккаунте хоккеист размещает и снимки со своей девушкой.

Так, накануне они отправились выгуливать свою собаку. Иван облачился в толстовку и спортивные штаны черного цвета. В таком же стиле оделась и его избранница. Они шли бок о бок по тропинке среди леса. Когда паре встречались прохожие, то они с удовольствием давали погладить своего питомца. Хоккеист выглядел счастливым, как и его возлюбленная.

А вот Пелагея в период карантина не только развлекает трехлетнюю дочку, но и дает онлайн концерты. Артистка недавно выступила для «Вечерний Unplugged» на Первом канале в алом платье в пол с корсетом из денима.