«Выпьет или что-то употребит»: Калашникова рассказала, как Борисова рассылает эротические фото

Дана Борисова несколько лет назад благодаря Андрею Малахову призналась в наркотической и алкогольной зависимостях. Тогда девушка несколько месяцев провела в реабилитационном центре в Таиланде. Телеведущая была воодушевлена тем, что победила зависимость. Она рвалась помогать тем, кто оказался в такой же беде. Но в самоизоляции поведение звезды стало вызывать много вопросов. Девушка то подозревала, что ее собака заболела коронавирусом, то странно вела себя в прямом эфире в соцсети.

Последней каплей стало то, что Дана в прямом эфире с открытой эскортницей Олесей Малибу показала грудь. Более того, девушки заявили, что за 30 тысяч рублей готовы пообщаться к каким-нибудь мужчиной за чашкой кофе. В беседе с порталом Teleprogramma.pro Борисова заверила, что была трезвой. Кроме того, она на днях отметила 3 года чистоты от алкоголя и наркотиков. А вот знакомые девушки обеспокоены ее поведением.

«Это выглядит так, будто она „под чем-то“», — признался бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев. Он рассказал, что общался с бывшим наставником Даны Никитой Лушниковым, председатель правления Национального антинаркотического союза. Мужчина пытался помочь телеведущей, но девушка отказалась продолжать с ним общение. Певица и модель Анна Калашникова знает Дану уже шесть лет.

«Ее психосоматическое состояние — под большим вопросом. И, хотя она утверждает, что „чистая“, мне кажется, что она все равно что-то употребляет», — согласилась она с Сонцевым.

Более того, Калашникову не удивил тот факт, что телеведущая оголила грудь в прямом эфире. Модель призналась, что такое развязное поведение наблюдала у блондинки и раньше.

«Мне она тоже эту грудь присылала. У нее бывает такое, что она выпьет или что-то употребит, и начинает всем отправлять свою грудь и не только, и писать сообщения сексуального характера», — рассказала Анна.

Она отметила, что про Борисову давно ходят слухи, что она оказывает эскорт-услуги, но доказательств этому нет. Калашникова надеется, что это неправда, так как в противном случае телеведущая показывает не лучший пример своей подрастающей дочери. О чем еще рассказали звезды, читайте в статье Teleprogramma.pro.