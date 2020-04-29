Алена Кравец назвала Регину Тодоренко «огламуренной» и «бесчувственной» дивой

Светская львица примкнула к тем, кто осуждает телеведущую за ее высказывания о насилии.

Регина Тодоренко долгое время для всех была веселой и добродушной девушкой. Она вела передачи о путешествиях, а также брала интервью у знаменитостей. Уже два года девушка состоит в браке с Владом Топаловым и воспитывает сына Михаила. Но на днях репутация телеведущей была испорчена. Регина в беседе с журналистами стала осуждать женщин, которые семейные проблемы обсуждают на публике, а также резко высказалась о насилии. Она заявила, что девушки, подвергающиеся насилию, получают от этого удовольствие.

Слова Тодоренко спровоцировали волну критики против нее. Несмотря на то, что позже телеведущая признала свою неправоту и дважды извинилась за свои высказывания, многие продолжают подвергать девушку травле. Ксения Собчак, Яна Рудковская и другие звезды вступились за молодую маму. А вот Алена Кравец примкнула к тем, что осуждают Регину.

«Я сама была жертвой насилия и знаю об этом не из мелодрам и «красивых сказок». Не дай Бог таким как Регина это пережить! Что вообще такие «огламуренные» девочки понимают в насилии над женщиной?! Могли бы хоть на минутку представить себе, каково это, — если по черствости души не способны сопереживать, — прежде чем выплескивать на людей такую низость!» — написала она в соцсети.

Светская львица вспомнила, как сама переживала издевательства, избиения и унижения от мужчины. Алена заявила, что Тодоренко — «легкомысленная дива», которая никогда не сталкивалась с агрессией, поэтому даже не должна говорить, что женщины провоцируют мужчин на насилие. Кравец считает, что телеведущая просто не понимает, о чем говорила. Она пожелала, что Регина никогда не столкнулась с таким ужасающим опытом.