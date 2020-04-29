«Не представляете, как это вкусно!»: Галкин показал, какими блюдами Пугачева балует его дома

Примадонна провела день у плиты, приготовив сочное мясо с овощами и не только.

Максим Галкин коротает дни в самоизоляции вместе с Аллой Пугачевой. Юморист не скучает в своем замке. Он с радостью общается с друзьями по видеосвязи. Также скучать ему не дают дети Лиза и Гарри. Шестилетние двойняшки каждый день придумывают новые игры. Также они продолжают дистанционно учиться со своими преподавателями. На карантине звездная семья отметила Пасху и даже день рождения Примадонны.

больше по теме Лиза Галкина в клетчатых брюках и кофте с пышными рукавами похвасталась своим «богатством» Максим Галкин застал наследницу во время ее любимого занятия на карантине.

Довольно часто Галкин показывает, как преображается сад возле замка во время смены сезонов года. Также он любит снимать детей во время их игр. Накануне шоумен запечатлел дочку в стильном костюме, когда она собирала из бисера фигурки — Aquabeads. А утро 29 апреля началось с того, что Максим похвастался кулинарными изысками своей жены. Он показал, что приготовила ему Пугачева. На плите стояло несколько блюд.

«Вот дорогой, это специально для тебя! Это домляма», — отметила Алла Борисовна. «Баранина мягонькая, морковка, картошка, молодая капуста», — пояснила она и послала мужу воздушные поцелуи. «Класс! Я уже попробовал, вы не представляете, как это вкусно!» — заверил Галкин.

Поклонники восхитились способностями певицы. «Алла Борисовна молодец! Так держать», «Аппетитно смотрится», «Вкусняшка, просто слюнки текут», «Ваша супруга талантлива во всем!», «Чудесно, тогда мы идем к вам», — отреагировали пользователи Сети.