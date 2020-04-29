Модель Джиджи Хадид ждет первенца от бывшего участника группы One Direction

Джиджи Хадид является популярной американской моделью. К 25 годам она успела завоевать доверие мировых модельеров и поработать на подиумах в рамках Недель моды в Париже, Милане и Токио. Девушка обладает идеальной фигурой, поэтому стала моделью Victoria’s Secret. В личной жизни знаменитости до недавнего времени все было сложно. Она встречалась с певцом Коди Симпсоном, а также крутила роман с Джо Джонасом.

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Три года Хадид встречалась бывшим участником группы One Direction Зейном Маликом, но неожиданно в 2018 году они расстались. Супермодель признавалась, что из-за работы у них просто нет времени друг на друга. Но в начале этого года влюбленные воссоединились, а теперь стало известно, что девушка ждет ребенка. По информации зарубежных СМИ, Джиджи находится уже на пятом месяце беременности.

Она успешно скрывала интересное положение на ранних сроках. Как Зейн отреагировал на радостную новость, неизвестно. В своих интервью Хадид не раз говорила о том, что мечтает о семье. Близкий друг влюбленных рассказал о том, что родные пары взволнованы скорым пополнением в семействе и с нетерпением ждут рождения малыша. Пол будущего ребенка пока хранится в тайне, сообщает TMZ.

Напомним, что 25-летняя Джиджи коротает дни в самоизоляции на семейной ферме в штате Пенсильвания. Малик находится рядом с ней. Не так давно они отметили день рождения модели.