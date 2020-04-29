Виктория Лопырева призналась, как ее называет муж

Как отметила модель, она всегда верит даже в самые нереальные мечты.

Модель Виктория Лопырева в Instagram поделилась семейными буднями из жизни со своим супругом, бизнесменом Игорем Булатовым. На днях она спросила любимого мужчину, что он вынес полезного из карантина. Ответ был следующим: «Я еще больше влюбился в свою жену».

Как отметила посол чемпионатам мира 2018 года в России, для нее очень важно идти по жизни с любимым человеком.

«Он, правда, иногда говорит, что я сумасшедшая, но ведь это отчасти правда! Я всегда верю в самые нереальные мечты и желания даже тогда, когда это кажется невозможным!» Виктория Лопырева

Отметим, что Виктория Лопырева сейчас пережидает пандемию вместе с Игорем Булатовым и сыном Марком-Лионелем в Дубае. Семья предпочла покинуть США, когда границы были еще открыты. Как известно, количество заболевших коронавирусом в Америке перевалило за отметку в миллион человек. В Эмиратах ситуация не такая напряженная.