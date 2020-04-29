«Какой милый малыш!»: в Сети появился снимок Аллы Пугачевой с младенцем на руках

На одной из фанатских страничек примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась красивая и очень нежная фотография. На снимке яркая исполнительница держит на руках ребенка. При этом остается только гадать, кого «приютила» Алла Пугачева.

«Какой милый малыш!» «Ой, а кто это у нее на руках? На нее совсем не похож», «Господи, кто этот красавец или красотка», «Какой милый малыш или малышка», — стали активно комментировать снимок пользователи Сети.

Отметим, что у Аллы Пугачевой трое детей. От первого брака с цирковым артистом Николасом Орбакасом — дочь, певица и актриса Кристина Орбакайте, а также близнецы Гарри и Лиза от юмориста Максима Галкина.

Сейчас Алла Пугачева пережидает пандемию в замке своего супруга в деревне Грязь в Подмосковье. Дальше территории замка она старается не выходить. Примадонна, который сейчас 71 год, бережет свое здоровье.