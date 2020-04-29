«Идеальная»: Глюкоза показала себя обнаженной в прозрачном плаще

Популярная певица Глюкоза, или Наталья Ионова, обладает стройной фигурой, которую не стесняется продемонстрировать в собственном аккаунте в «Инстаграме». То подчеркнет откровенным декольте, то снимет пикантное фото на пляже в окружении таких же обнаженных подруг.

На этот раз певица предстала перед публикой в Сети в одном плаще. Пикантность фотографии заключается в том, что исполнительница накинула на плечи прозрачную вещь. И все ее изящные формы оказались на виду. Поклонникам снимок очень приглянулся — они поспешили одарить кумира комплиментами:

«Потрясающая фигура и фото, идеальная ты», «Годы идут, а ты становишься все сексуальней и сексуальней», «Идеально», «Глюк’оZa, вы как всегда великолепны! ГлаZa зеркало души!», «Самая соблазнительная», «Как всегда мила и сексуальна», «Красивая, нет слов!!!» — написали некоторые.

Ради эффектного фото Глюкоза готова, кажется, на все. Она однажды даже забралась на дерево, чтобы попозировать фотографу. Только снимок, которым поделилась звезда, оказался пляжным архивом.