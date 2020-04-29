«Играем в лото»: семья Кеосаяна и Симоньян вспомнила об играх своего детства в самоизоляции

Период самоизоляции многие семьи нашей страны проводят одинаково: уборка, готовка, работа на удаленке и сериалы. Звезды признаются: все это уже тоже стало частью их жизни. И придумать что-то новенькое, чем себя развлечь,, кажется, не представляется возможным.

Однако режиссер Тигран Кеосаян в беседе с радиоведущей Ариной Шараповой отметил: время семейных посиделок сейчас — самое замечательное, что подарил нам коронавирус. И все остальное, что было до и казалось таким главным — новые авто, платья, рестораны — уже и не так важно. И, по убеждению Кеосаяна, наступает какая-то «новая-старая реальность». Сам режиссер в изоляции с семьей вспомнил о досуге своего детства и признался:

«Мы сейчас замечательно играем в лото всей семьей и в замечательную игру, в которую с братом мы играли в моем детстве, папа научил. Берешь букву алфавита и за 10 мин пишешь всех великих людей, известных тебе», — рассказал в интервью на радио «Комсомольская правда» супруг Симоньян.

Однако, Тигран признает: посиделок с друзьями, конечно, сейчас очень не хватает.

Напомним, режим самоизоляции продлен в стране до 12 мая. Накануне Владимир Путин высказался в официальном обращении о том, что ограничения дают ожидаемые положительные результаты и позволяют контролировать распространение коронавируса.