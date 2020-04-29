«Люблю подпевать Алле Пугачевой»: Марина Александрова без ума от творчества Примадонны

Актриса Марина Александрова, которая сейчас находится на самоизоляции, в Instagram рассказала о своих любимых занятиях. По ее словам, ей очень нравится запах горелой спички и зажигать свечи. Также Александрова любит получать открытки из разных уголков мира. Звезда обожает просыпаться раньше всех в своем доме и танцевать, пока никто не проснулся.

«Люблю читать в кафе и отмечать в книгах понравившееся. Смотреть «Ла-Ла-Лэнд» с любого момента, выбирать огурцы из овощного салата, подпевать Алле Пугачевой, слушать колокольный звон, верить в чудеса». Марина Александрова

Как отметила актриса, все из вышеперечисленного — это первое, что пришло ей на ум. Список своих любимых занятий она может продолжать до бесконечности. Актриса спросила у своих подписчиков, чем нравится заниматься им на карантине.

«Люблю запах газет, новые книги, люблю печь блины, утро после дождя, запах выпечки, и запах своего французика и когда он храпит как слон», «Люблю запах печеной картошки на костре, как бегают муравьи, люблю следить за рыбками в аквариуме», — отметили в комментариях поклонники.