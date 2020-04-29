«Это была игра в поддавки»: Махмудов признался, что не смог ужиться с гражданской женой

По словам актера, три года назад он расстался с матерью своего сына.

Актер Фархад Махмудов в студии программы «Судьба человека» на канале Россия 1» признался, что не смог ужиться с матерью своего единственного сына Искандера. Он расстался три года назад навсегда с гражданской женой, которая младше его на 11 лет.

«Мы расставались, потом опять сходились. Года три назад поняли, если будем жить отдельно, то так будет лучше для нас. Это была не совместная жизнь, а какая-то игра в поддавки. Все стало накапливаться каким-то комом в нашей совместной жизни. Без любви все-таки жить нельзя. Тем более наши скандалы видел ребенок. Мы ссорились на пустом месте. Было полное недопонимание». Фархад Махмудов

Как сказал актер, в какой-то момент именно он понял, что надо расходиться.

«Я стукнул однажды по столу и сказал жене: «Ты живи у мамы. Мы будем жить с Искандером в моей квартире». Сыну было уже 13 лет. Он все понимал. Он чувствовал, что у нас нет семьи. Искандер сейчас живет со мной. Но когда я уезжаю на съемки, то бывшая жена остается с ним в моей квартире», — отметил актер.