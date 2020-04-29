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Избили и ограбили: на дочь певицы Саши Зверевой напала толпа подростков

Накануне в Лос-Анджелесе 16-летняя Василиса стала жертвой преступления.

Избили и ограбили: на дочь певицы Саши Зверевой напала толпа подростков
Саша Зверева, кадр из клипа «Я схожу с ума»

Популярный блогер и знаменитая в 90-е годы по группе «Демо» Саша Зверева сообщила в личном инстаграме страшную новость: на ее старшую дочь Василису напала толпа подростков. Причем преступление было совершено на многолюдной улице Лос-Анджелеса, где проживает семья Зверевой. Сначала словесные оскорбления в очереди, затем открытая кража телефона и погоня за воровкой — Василиса оказалась одна среди нескольких агрессивных девушек-подростков.

«Начали наносить ей множество ударов в лицо кулаками и локтями по голове. Когда Вася села от помутнения сознания на землю, они продолжали избивать ее ногами», — написала подробности мать Василисы.

Преступниц задержали и сейчас ведется разбирательство. Сама Василиса, по признанию Зверевой, чувствует себя абсолютно сломленной морально.

«Я готова отдать себя на растерзание, только бы забрать у нее это унижение и боль», — в отчаянии призналась мать.

Она намерена обратиться с подростковому психологу, чтобы тот поработал с ее дочерью.

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