Избили и ограбили: на дочь певицы Саши Зверевой напала толпа подростков

Популярный блогер и знаменитая в 90-е годы по группе «Демо» Саша Зверева сообщила в личном инстаграме страшную новость: на ее старшую дочь Василису напала толпа подростков. Причем преступление было совершено на многолюдной улице Лос-Анджелеса, где проживает семья Зверевой. Сначала словесные оскорбления в очереди, затем открытая кража телефона и погоня за воровкой — Василиса оказалась одна среди нескольких агрессивных девушек-подростков.

«Начали наносить ей множество ударов в лицо кулаками и локтями по голове. Когда Вася села от помутнения сознания на землю, они продолжали избивать ее ногами», — написала подробности мать Василисы.

Преступниц задержали и сейчас ведется разбирательство. Сама Василиса, по признанию Зверевой, чувствует себя абсолютно сломленной морально.

«Я готова отдать себя на растерзание, только бы забрать у нее это унижение и боль», — в отчаянии призналась мать.

Она намерена обратиться с подростковому психологу, чтобы тот поработал с ее дочерью.