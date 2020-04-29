«Меня избил любимый»: Анфиса Чехова призналась в шокирующих фактах личной жизни

В свете недавних событий, вызванных заявлениями Регины Тодоренко о возможной вине самой женщины в рукоприкладстве мужчины, многие отечественные знаменитости сделали каминг-аут. Телеведущая Анфиса Чехова спустя время призналась:

«18 лет назад я пришла в травмпункт, изуродованная морально и физически, со сломанным носом и порванной барабанной перепонкой» — написала в «Инстаграме» звезда.

Оказалось, что она встречалась с мужчиной, которого сильно любила и прощала ему многое, даже пустые обещания и пьянство. И при попытке уйти от него подверглась серьезному риску: «Меня избил любимый мужчина! Моя жизнь разделилась на до и после».

Это признание соседствовало с размышлениями Чеховой о том, что в бытовом насилии не виноват никто, тем более женщина. А заявление Тодоренко – это разговоры неопытной «глупышки», которая спустя два года брака делает громкие заявления, будучи уверенной, что ее семьи это не коснется. Однако Чехова предостерегла ее и своих подписчиков: «Все, что мы осуждаем в других, однажды случается с нами. Жизнь так непредсказуема!».

Напомним, Регина Тодоренко в двух интервью предложила женщинам, подвергшимся домашнему насилию, задать себе вопрос: «А что ты сделала, чтобы тебя не били?», чем вызвала гнев многих представительниц женского пола. В результате поднявшейся волны негодования супругу Топалова лишили премии «Женщина года», которую один из глянцевых журналов вручил ей за 2019 год.