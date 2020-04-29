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«Моего внука тоже зовут Платон»: Владимир Соловьев умилился сыном Ксении Собчак

Телеведущий пообещал прийти на шоу «Осторожно, Собчак!»

«Моего внука тоже зовут Платон»: Владимир Соловьев умилился сыном Ксении Собчак
Соловьев умилился сыном Собчак/http://globallookpress.com/

Телеведущий Владимир Соловьев во время беседы со светской львицей Ксенией Собчак в рамках своего проекта на YouTube-канале «Соловьев. Live» умилился сыном телеведущей. Во время серьезного разговора о «крабовом бизнесе», в который вошла Собчак, Платон Виторган отвлек на минутку мать. Пока телеведущая разговаривала с сыном, Владимир Соловьев сказал: «Моего внука тоже зовут Платон».

Отметим, что популярный телеведущий пообещал в недалеком будущем прийти в студию к Ксении Собчак в рамках ее проекта «Осторожно, Собчак!» и поговорить о своей жизни. Интересно, что ранее он был категорически против своего участия в различных шоу популярных блогеров.

Во время разговора Собчак сказала Соловьеву, что она не может считать себя экспертом в рыбной отрасли. Она заметила, что сейчас там идет некий беспредел и ей хотелось бы разобраться в этой проблеме.

Соловьев отметил, что в какой-то степени Собчак, затянув ее в «крабовый бизнес», выписали билет на войну. Телеведущая согласилась с этим мнением.

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