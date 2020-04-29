Виторган уединился со своей возлюбленной в загородном доме в Подмосковье

Здесь вместе с Нино Нинидзе он решил провести время самоизоляции.

Максим Виторган и Нино Нинидзе решили коротать время пандемии и самоизоляции за городом. На постах, которые актеры публикуют в Сети, указана геолокация одного из поселков в Подмосковье. Компанию влюбленной парочке составил сын актрисы от Кирилла Плетнева, Саша.

Влюбленные часто совершают совместные прогулки, делая это либо по своей дворовой территории, где есть зона барбекю и возможность насладиться блюдами на огне, либо вокруг дома. Дальше заходить не решаются, что, в общем-то, правильно. Ведь буквально на днях полиция забрала в отделение известного музыканта Максима Леонидова вместе с его женой, которые осмелились нарушить режим самоизоляции и заглянули в питерский парк.

Иногда пару навещает дочь Максима Виторгана 23-летняя Полина, которая давно подружилась с 28-летней подругой актера. Ну а дома звезды занимаются тем, чем сейчас увлечена вся страна, — просмотром фильмов, чтением книг и домашними тренировками.