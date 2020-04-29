«Попахивает депрессией»: Мария Машкова перечислила пять стадий самоизоляции

Актриса Мария Машкова в Instagram перечислила пять стадий самоизоляции. По ее мнению, в это понятие входят отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Сейчас, как сказала актриса, она находится в стадии активного торга.

«Ежедневно занимаюсь спортом, французским и, да простит меня муж-пианист и все мои музыкальные друзья, взяла в руки гитару. Попахивает депрессией». Мария Машкова

Отметим, что Мария Машкова в течение нескольких недель пыталась вылететь к своей семье в США. Однажды она уже сидела в самолете, который выруливал на взлетно-посадочную полосу, но в последний момент рейс был отменен.

Лишь недавно при помощи друзей Марии Машковой удалось улететь к своим дочкам и мужу в Америку. Как рассказывала звезда, помощь ей оказала ее подруга — актриса Ирина Горбачева. По словам Машковой, в России ей было очень тяжело без самых родных для нее людей. Сейчас актриса находится в американской квартире. Она, как и все, старается соблюдать режим полной самоизоляции.