Марк Рудинштейн раскрыл заработки Павла Прилучного от съемок в кино

Продюсер Марк Рудинштейн заявил, что актер Павел Прилучный получает не менее пятисот тысяч рублей за один съемочный день. При этом он отметил, что без работы даже в условиях пандемии «мажор» не остается.

«Фильмы и сериалы все равно потихонечку снимаются, но только без массовки, без больших сцен». Марк Рудинштейн

По словам Рудинштейна, супруга актера Агата Муцениеце такими заработками, конечно, похвастаться не может. Как думает продюсер, актриса специально разыграла сцену с избиением, чтобы словить хайп. Благодаря этому, как он считает, ее станут чаще приглашать в кинопроекты. Этого она сейчас активно и добивается.

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Как добавил Рудинштейн, он не верит в развод Прилучного и Муцениеце. Как сказал продюсер, женщина, которую бьет муж не появляется уже на следующий день на шоу «Голос. Дети» в качестве ведущей. Она бежит в полицию. Продюсер заметил, что русский народ любит подобные Санта-Барбары. Не исключено, что скоро звезды появятся на ток-шоу, где смогут серьезно заработать, сообщает «Комсомольская правда».