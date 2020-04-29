Нетребко вслед за Лопыревой и Собчак отказалась от маникюра

Звезда не стала рисковать и приглашать к себе домой мастера.

Похоже, что отсутствие маникюра стало своеобразным трендом у селебрити в период пандемии. Звезды не только не скрывают своих неухоженных рук, а намеренно демонстрируют их в Сети.

Ранее свои ногти «из фильма ужасов» показала Ксения Собчак. А она, к слову, привыкла менять покрытие не менее восьми раз в месяц, совмещая процесс с укладкой волос и педикюром.

Засветилась с неухоженными ногтями и Виктория Лопырева, которая в настоящий момент пребывает в Дубае, где уже немного ослаблен карантин и разрешены прогулки. Тем не менее модель решила идти до конца и отказаться от салонных процедур.

Теперь дошла очередь и до оперной дивы Анны Нетребко. Певица пошла дальше всех — ее руки теперь больше похожи на руки рабочего. Однако она без стеснения показала их своим поклонникам.