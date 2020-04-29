Сергей Жигунов съехался с копией Анастасии Заворотнюк

Теперь ни для кого не секрет, что новая возлюбленная актера — Виктория Ворожбит.

О том, что Сергей Жигунов сошелся с женщиной, как две капли похожей на бывшую возлюбленную актера Анастасию Заворотнюк, говорили давно. Однако сейчас появились доказательства того, что заслуженный «гардемарин» не просто закрутил любовь с Викторией Ворожбит, а стал жить с ней вместе.

Вычислить это было не сложно: и он, и она стали публиковать в Instagram снимки из одной и той же усадьбы в Подмосковье. Актер не любит афишировать свою личную жизнь, но тут поддался искушению и выложил в Сеть кадр с живописным деревенским двориком и баней.

Ворожбит же буквально через три дня выкладывает аналогичные кадры. И, судя по погоде, фото и видео они сделаны практически одновременно со снимками Жигунова.

Ну и главное доказательство — кот с двойной кличкой. И Виктория, и Сергей зовут его Самсон и Пыня. Естественно, такое совпадение (плюс колоритная внешность животного) не может быть случайным.

Как предполагает КП, 57-летний Жигунов оставил свою 61-летнюю супругу Веру Новикову, которую уже бросал когда-то из-за любви к Анастасии Заворотнюк. Потом в 2009 году они сошлись вновь и прожили вместе достаточно долго. Но, по слухам, в 2018-м актер вновь встретил роковую женщину в лице Ворожбит и вновь это был служебный роман. Произошло это на Сахалине в процессе работы над кинофестивалем «Утро Родины». Кстати, через год Викторию назначили директором данного мероприятия.