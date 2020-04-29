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Звездный гость

Максим Галкин показал у себя в усадьбе «островок счастья»

А также помог Алле Борисовне по хозяйству.

Максим Галкин показал у себя в усадьбе «островок счастья»
Максим Галкин. Фото Global look press.

Максим Галкин оказался на редкость хозяйственным мужчиной, о котором женщина может только мечтать. В самоизоляции с Аллой Борисовной ему пришлось освоить многие навыки, которыми, безусловно, владеют обычные люди, а вот селебрити обычно остаются в стороне.

Недавно комик показал, как кулинарничает всей семьей на кухне. А теперь взялся за сантехнические работы.

«Руки дошли до хозяйства! Прочищаю слив в душе! Все открыл, прочистил, уксус туда налил, чтобы было экологично», — рассказал артист и даже продемонстрировал результат своего труда.

Галкин прочищает слив. Фото
Галкин прочищает слив. Стоп-кадр видео ://www.instagram.com/maxgalkinru/

Не забыл Максим и про свой сад, позаботившись о клумбе. Однако на ней цветы появятся еще не скоро. А пока Галкин с Пугачевой любуются на первоцветы, которые уже распустились в его поместье. «Вот это – островок счастья!» — с радостью показал он яркие цветы, благоухающие возле его замка.

"Островок счастья". Фото
«Островок счастья». Стоп-кадр видео https://www.instagram.com/maxgalkinru/

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