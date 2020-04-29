«Тебе очень идет»: пятилетняя дочь Самойловой и Джигана сменила прическу

Пятилетняя дочь модели Оксаны Самойловой и Джигана на время сменила прическу. Некоторое время назад блогер удивила свою многомиллионную аудиторию, внезапно появившись в Instagram с розовым каре. Тогда Оксана заявила, что решила рискнуть, обрезав свои длинные волосы и перекрасив их. Позже Самойлова призналась: для временного преображения она специально приобрела парик, который полностью соответствует модным трендам.

Именно искусственную шевелюру и нашла Лея. Не тушуясь, девочка надела на себя парик. В ту же минуту малышка стала еще больше походить на красавицу-маму. В подобном образе Лея появилась перед родительницей и сестрами — те, в свою очередь, изменения оценили по достоинству.

«Ты теперь Оксана? Лея, тебе так идет! Прямо очень! Вырастешь, покрасишься в такой цвет и прическу себе такую сделаешь, я разрешу», — отметила многодетная мать.

Неоднократно фолловеры подмечали: дочери Оксаны стараются во многом быть похожими на маму. Так, все они любят наряжаться, активно следят за фигурой, несмотря на небольшой возраст, и не против полюбоваться на себя в зеркало.