«Не напоказ»: Мороз призналась, что у нее появился возлюбленный

Звезда «Содержанок» Дарья Мороз призналась в прямом онлайн-эфире с Агатой Муцениеце, что не одинока. У нее есть возлюбленный, однако, в отличие от своего бывшего мужа Константина Богомолова, она не любит афишировать настоящий чувства.

«Личная жизнь есть, но она не напоказ. Я бы не хотела выносить ее в публичное пространство», — сказала актриса.

Дарья не скрывает, что сейчас очень увлечена проектом «Танцы со звездами» на «России 1». Недавно ей пришлось пережить стресс и уйти из него вместе со Святославом Герасимовым из-за нехватки баллов жюри. Однако зрители вернули свою любимицу, проголосовав за ее возвращение в шоу по СМС.

Огромную поддержку здесь ей оказывает дочь Аня, рожденная в браке с Богомоловым. А вот сам худрук театра на Малой Бронной никак не комментирует участие в шоу экс-возлюбленной, хоть и поддерживает с ней приятельские отношения.

Отметим, что ранее Мороз развенчала популярный слух о ее разводе с эпатажным режиссером. Она сообщила в одном из интервью, что он не бросал ее из-за Собчак, инициатором расставания была как раз она.