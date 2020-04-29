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На столе Брухуновой углядели детскую вазу за 50 тысяч рублей

Молодая супруга Евгения Петросяна факт рождения ребенка ранее отрицала.

На столе Брухуновой углядели детскую вазу за 50 тысяч рублей
Татьяна Брухунова/Фото: https://www.instagram.com/p/B-MCrNzHzb1/

Внимательно следящие за жизнью юмориста Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой люди углядели на столе женщины дорогую детскую вазу. Напомним, в конце марта в СМИ появилась информация, что комедиант и его молодая помощница стали родителями во время отдыха в Дубае. Ребенка паре якобы родила суррогатная мать. Ни Петросян, ни Брухунова тогда информацию не подтвердили.

Недавно внимательные пользователи Сети заметили на снимках Татьяны детскую посуду. Для многих это стало доказательством — Петросян и Брухунова действительно стали мамой и папой. Так, например, на Пасху Татьяна обнародовала фото с детским фарфором: стол украшает ваза с кроликом. Подобную можно найти на профильном сайте — покупателю она обойдется в 50 тысяч рублей, отмечает «Комсомольская правда». Кроме прочего, зафиксированы были и детские тарелки, каждая из которых будет стоить не меньше трех тысяч.

Тем временем сама Татьяна неоднократно подмечала: для нее личная жизнь – табу. Обсуждать ее публично Брухунова не намерена, а вмешательства в отношения с Петросяном она считает невежеством.

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