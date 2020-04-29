«Сладкая девчушка»: муж Нюши показал, как годовалая дочь отплясывает под «Калинку»

Муж певицы Нюши – бизнесмен Игорь Сивов показал, как их общая годовалая дочь отплясывает под «Калинку». Знаменитые папа и мама души не чают в маленькой Симбе и по возможности стараются запечатлеть, а затем и поделиться маленькими талантами своей девочки. Так, Симба уже начинает петь, повторяя за мамой, а недавно еще и пустилась в пляс.

Предприниматель обнародовал трогательное семейное видео, на котором маленькая Симба, стоило ей лишь услышать, как бабушка запела «Калинку», сорвалась с кровати, на которой лежала, и стала интенсивно дергать ногой в такт – примерно также профессиональные танцоры отплясывают канкан.

«Калинка моя», — с нежностью подписал кадр Сивов.

В Сети, тем временем, девчонку засыпали комплиментами. «Сладкая какая девчушка», «Симба в маму пойдет, артисткой будет», «Ну какая она прелесть!», «Обязательно в танцевальное отдать надо», «Симба, как жарко наяриваешь», — писали они.