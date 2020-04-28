«Тогда вершились наши судьбы»: Исаева обнародовала кадр с Началовой и Ланским 19-летней давности

PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала архивный кадр с Юлией Началовой и Дмитрием Ланским. С момента, когда был сделан этот снимок, прошло 19 лет. Напомним, артистка ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Исаева до самого последнего момента была одним из самых близких людей для Юлии. С момента смерти Началовой пошел вот уже второй год, но Анна продолжает вспоминать свою подопечную и делиться откровенными подробностями ее жизни.

На этот раз Исаева припомнила, как произошло ее первое, по-настоящему тесное знакомство с Юлей. На тот момент Началова была замужем за Дмитрием Ланским. Анна и сама не знает, почему присела тогда за стол со знаменитостью, ведь вокруг было еще много свободных мест, но именно тот эпизод стал для ее дружбы с Юлей судьбоносным.

«Мы, конечно, знали друг друга, но прежде никогда тесно не общались. В этот вечер вершились наши судьбы. Ведь случайных встреч не бывает. Но мы об этом не знали!» — отметила она.

Исаева по-прежнему с болью говорит о смерти Началовой. Она подмечает, что так и не успела сказать подопечной самого главного.

«Я научилась терять. Была вынуждена научиться. И мне всегда не хватает двух минут, чтобы успеть сказать человеку что-то самое главное. А еще, я остро запоминаю место, где настигла меня смерть близкого (где я находилась в момент когда узнала) и его голос», — акцентировала внимание она.