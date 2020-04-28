«В моде как раз естественность»: Юлия Снигирь поделилась честным фото без фильтров и ретуши

Юлия Снигирь является одной из самых закрытых отечественных актрис. О своей личной жизни девушка почти не рассказывает. Она состоит в браке с Евгением Цыгановым, от которого родила сына Федора. До недавнего времени актриса скрывала наследника от посторонних глаз. Но оказавшись в самоизоляции девушка стала чаще делиться семейными фото и в том числе показала подросшего сына. Она призналась, что стала больше ценить разные моменты обычной жизни.

В свои 36 лет Снигирь может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Поклонники восхищаются красотой актрисы. Звезда сериала «Кровавая барыня» накануне решила поделиться размышлениями о фотошопе. Она опубликовала свое фото, которое сделала на хороший фотоаппарат, выставив свет и накрасив ресницы. По словам Юлии, этот кадр сложно назвать естественным, но он не обработан в специальных программах.

«Про фотошоп. Можно сказать, что его стало слишком много вокруг, и мы уже забыли, как выглядит на фото (и видео) нормальный человек. Но. Ведь портреты Марлен Дитрих или Греты Гарбо, например, снимали с таким ярким светом, что разглядеть какие-то недостатки было невозможно», — вспомнила артистка.

По ее словам, тогда и придумали из звезд сделать недосягаемых красавиц. «Мне кажется, что сегодня в моде как раз естественность», — отметила Снигирь. Она напомнила, что все чаще в журналах и рекламах появляются не супермодели, а обычные женщины. «Вот мой портрет. Да, здесь нет фильтра и фотошопа», — добавила актриса. По ее словам, удачный ракурс сделал снимок хорошим.

А вот поклонники посчитали, что Юлия прекрасно выглядит без грима и ретуши. «Это как раз естественное фото», «Ты красивая при любом свете», «Мои глаза устали от одинаковых лиц. Естественная красота тем и красота, что в ней есть неуловимые изъяны», «Конечно, можно назвать! Естественное фото, никаких фильтров, эффектов, и вы красавица среди всех одинаковых кукол», — прокомментировали пост подписчики.