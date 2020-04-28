«Вторая половинка меня»: Крид поделился раритетным снимком со старшей сестрой и папой

Исполнитель признался – он чувствует потребность оберегать Полину и заботиться о ней, как никто этого не делает.

Егор Крид поделился с подписчиками архивным снимком со старшей сестрой. 28 апреля Полине, которая вместе с братом появилась в кино «(НЕ)идеальный мужчина», исполняется 28 лет. На личной странице в Instagram Егор признался – сестра для него – самое главное, что есть в жизни. Уже не первый год Полина живет в США, где старается реализовать себя в качестве артистки. Егор, в свою очередь, по родственнице очень скучает, в чем публично признается.

«Хоть ты и старшая сестра, но я всегда чувствую, что должен тебя оберегать. Это сложно делать, когда ты так далеко, но я всегда рядом и помогу во всем! Я тебя очень сильно люблю, хотя по жизни у нас всегда много было ссор и разногласий! Я верю в тебя и буду верить всегда. Не предавай свою мечту и стань уже наглее. С днем рождения, вторая половинка меня», — тепло обратился к Полине он.

На обнародованном снимке Криду едва можно дать больше полугода. Светленькая и практически такая же маленькая Полина держит младшего брата на руках, а отец семейства наслаждается идиллией между детьми. Аудитории Крида кадр из архива явно пришелся по душе. «Лучший брат лучшей сестры», «Ну какие же вы солнышки», «Как это мило, с днем рождения Полину», — пишут они.