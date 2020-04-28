Какие нежности: Лопырева запечатлела, как Булатов общается с годовалым сыном на прогулке

Виктория Лопырева в прошлом году не только стала мамой, но и женой. Своего первенца Марко Лео девушка родила в Майами. Отца ребенка первое время она скрывала, но потом выяснилось, что им является бизнесмен Игорь Булатов. Лишь спустя несколько месяцев пара вернулась в Россию и тайно расписалась в ЗАГСе. Пышную свадьбу они планировали устроить в этом году, но из-за пандемии коронавируса возможно их планы изменились.

Вот уже три месяца Лопырева коротает дни в Дубае. Сначала она там работала, а потом осталась, чтобы отдохнуть и переждать карантин. На днях там разрешили выходить на улицу. Лишь пляжи в жаркой стране по-прежнему закрыты. Блондинка рада и простой возможности погулять на свежем воздухе. Она облачается в легкие платья для прогулки с сыном. Во время очередного вечернего променада она запечатлела, как Булатов общается с подросшим наследником.

Сначала бизнесмен стал рассматривать с малышом яхты у причала, а потом стал с ним кидать камушки в воду. При этом булатов общался с крохой, которой только недавно научился ходить. Поклонники восхитились семейной идиллией. Сын Лопыревой растет с каждым днем. К слову, она призналась, что гуляет недалеко от дома. Несмотря на то, что теперь самоизоляция отменена в ОАЭ, люди по-прежнему стараются обезопасить себя.