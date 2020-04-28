«Начали тявкаться»: карантин испортил отношения Преснякова и Подольской

Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали чаще ругаться из-за самоизоляции. Живущие душа в душу вот уже 15 лет исполнители всегда могли похвастаться царящей в семье гармонией: Лере Кудрявцевой Подольская рассказывала, что иногда может разозлиться на Владимира из-за домашнего беспорядка, однако глобальных ссор все же не наблюдалось.

Постоянное нахождение в замкнутом пространстве негативно сказывается на чувствах Натальи и Владимира. В этом певица призналась во время «прямого эфира» в Instagram. 37-летняя артистка отметила, что находиться круглые сутки рядом стало проблематично. Чтобы не разругаться совсем, влюбленные расходятся по разным комнатам, а сама Наталья старается больше уделять времени собственным делам.

«Мы с Володей начали тявкаться из-за мелочей. Иногда мы уходим в разные комнаты, чтобы побыть в одиночестве. Но быстро успеваем соскучиться друг по другу», — акцентирует внимание она.

Теплее Наталья стала относиться к собственному ребенку – маленькому Артемию. Певица и мальчик просыпаются рано, мама читает малышу книгу, а затем Подольская досыпает, доверяя мальчика няне.